Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что наши защитники продолжают наносить россиянам огневые поражения там, где они того меньше всего ожидают. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Что известно о соотношении сил и потерь
Евлаш отметил, что ВСУ двигаются вперед гораздо меньшими силами. По его словам, продвижение наших воинов происходит, несмотря на доминирование россиян в воздухе.
И при этом всем противник несет в 7 – 8 раз больше потерь в обороне, чем мы в наступлении,
– заметил спикер.
Он подчеркнул, что эта ситуация противоречит законам военной логики и военного искусства.
Другие новости о потерях противника
- Недавно Россия случайно раскрыла свои потери в захватнической войне против Украины. Минтруда заказало 230 тысяч удостоверений для членов семей погибших окупантов и более 750 тысяч удостоверений ветерана боевых действий.
- Напомним, по информации российских СМИ, жители страны-агрессорки после мобилизации живут в среднем 4,5 месяца. Многие оккупанты умирают уже через несколько дней после того, как их привозят на фронт.
- Многим погибшим захватчикам было от 30 до 45 лет. Старшему погибшему мобилизованному было 62 года. Он провоевал почти 8 месяцев.
- Почти в каждом регионе России после ее полномасштабного вторжения в Украину уже похоронили хотя бы одного мобилизованного мужчину. Стоит отметить, что Москва официально не отчитывается о потерях.