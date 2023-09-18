Оккупанты отправляются на концерт к Кобзону сотнями. В частности, только в Андреевке удалось уничтожить целую 82 аэромобильную бригаду. Теперь ее представляют только "двухсотые" и "трехсотые".

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Как Россия "спалила" свои потери

По данным росСМИ, беда для Кремля пришла, откуда не ждали – от минтруда. Ведомство заказало 230 тысяч удостоверений для членов семей погибших ветеранов боевых действий. Кроме того, заказали более 750 тысяч удостоверений ветерана боевых действий. Эти цифры – в разы выше, чем были раньше.

Это – в разы больше, чем раньше. В мае ведомство заказало печать почти 100 тысяч удостоверений ветеранов боевых действий и более 23 тысяч удостоверений для членов семей погибших,

– говорится в сообщении.

Что известно о потерях страны-террористки

По состоянию на 18 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 272 940 российских окупантов. Кроме того, "минуснули" немало российского оружия и техники. Не забывает "хлопок" посещать захватчиков и на море.

Захватчики не имеют никаких шансов на территории Украины. Врага ждет бегство или пакет.