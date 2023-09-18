Только за прошедшие сутки россияне потеряли более 100 единиц техники и 620 солдат. В общей сложности потери врага в живой силе уже превысили 272 тысячи россиян.
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Враг снова перемещает резервы
Партизаны движения "Атеш" зафиксировали переброску резервов оккупантов через Мариуполь. Как утверждают агенты, враг перемещает резервные танки и грузовики: "Уралы", "КАМАЗы", а также Т-72.
Враг перемещает технику: смотрите видео
Россияне перебрасывают резервы через Мариуполь: смотрите видео
Все резервы везут на Запорожское направление, где россияне несут большие потери как в личном составе, так и в технике.
Эта информация поможет силам обороны Украины максимально эффективно встретить эти резервы. Мы видим все! Мариуполь – это Украина!
– отметили в "Атеш".
Как "Атеш" помогает Украине
- Партизанское движение "Атеш" постоянно работает на временно оккупированных украинских территориях и помогает уничтожать врага. Так, 16 сентября партизаны сообщили, что в результате успешной работы в Геническе на Херсонщине были уничтожены 2 грузовика россиян. К слову, в автомобилях также были оккупанты, однако точное количество их потерь неизвестно.
- "Атеш" также помогал собирать информацию и координаты о российском флоте. Партизаны подчеркнули, что поражение российского подводного судна "Ростов-на-Дону" и ПДК "Минск" – это также следствие работы агентов движения.
- На днях партизаны также опубликовали информацию, что агенты "Атеш" побывали на военном аэродроме в Крыму. Кроме того, на временно оккупированном полуострове периодически обнаруживают и передают координаты систем ПВО. Недавно партизаны в очередной раз опубликовали фото российской ПВО, защищающей Крымский мост от атак. В "Атеше" объясняют, что работа агентов направлена на ускорение освобождения Крыма от оккупантов. Некоторым партизанам даже удается вступить в ряды оккупационной армии, чтобы узнать все планы врага.