Только за прошедшие сутки россияне потеряли более 100 единиц техники и 620 солдат. В общей сложности потери врага в живой силе уже превысили 272 тысячи россиян.

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Враг снова перемещает резервы

Партизаны движения "Атеш" зафиксировали переброску резервов оккупантов через Мариуполь. Как утверждают агенты, враг перемещает резервные танки и грузовики: "Уралы", "КАМАЗы", а также Т-72.

Враг перемещает технику: смотрите видео

Россияне перебрасывают резервы через Мариуполь: смотрите видео

Все резервы везут на Запорожское направление, где россияне несут большие потери как в личном составе, так и в технике.

Эта информация поможет силам обороны Украины максимально эффективно встретить эти резервы. Мы видим все! Мариуполь – это Украина!

– отметили в "Атеш".

Как "Атеш" помогает Украине