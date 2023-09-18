Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что ВПК противника начало деградировать еще в конце Советского Союза.
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Военный ресурс России конечно деградирует
Конечная же деградация российского оборонпрома произошла в начале 90-х годов.
Приведу всего несколько примеров по конкретным категориям оружия. Украинцы почти каждые несколько дней переживают пуски с ракетоносителя Ту-95МС, запускающего две ракеты Х-101 и Х-555. Строить Ту-95МС россияне больше не могут. Да и не смогут. Это невозможно,
– подчеркнул военный эксперт.
По словам Черника, одна из причин – возвращение нас, чтобы это все восстанавливать. Ведь наш интеллект в сочетании с нашим, пусть и немножко деградированным советским комплексом, на перспективу даровал им шанс.
Также оккупанты уже не смогут строить ракетоноситель Ту-22М3 и МиГ-31К – носитель "Кинжала" – тоже.
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Кроме того, Советский Союз имел шесть бронетанковых заводов. У россиян остался один – "Уралваганозавод", строящий танки Т-90. И это не новенькая машина, это глубочайшая модернизация Т-72. Максимум, что они могут производить, – 25 машин в месяц.
В то же время ВСУ продолжает ликвидировать тяжелую технику врага. С начала полномасштабного вторжения показатель составляет 4623 танка.
"Придет точка, а она обязательно придет, когда все деградирует. Но это произойдет не в течение месяца и даже года. Нужно еще несколько лет, а может и добрых две десятилетки. Но это будет", –уверен Петр Черник.
Как россияне теряют свою ценную авиацию
- Ночью на 30 августа аэродром в российском Пскове атаковали беспилотники. В результате этого были уничтожены 4 грузовых самолета Ил-76. Кроме того, повреждения получили и несколько других бортов.
- Ранее одна из самых масштабных атак на российскую авиацию произошла 9 августа 2022 года. Тогда на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму россияне потеряли 4 истребителя Су-30СМ и семь бомбардировщиков Су-24М.
- Кроме того, 5 декабря 2022 года БПЛА неизвестного происхождения совершили атаку аэродромы "Энгельс-2" в Саратовской области и "Дягилево" в Рязанской области. В результате ударов дронами были повреждены 3 самолета – в частности, 2 стратегических бомбардировщика Ту-95 и Ту-22М3.