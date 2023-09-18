Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что ВПК противника начало деградировать еще в конце Советского Союза.

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Военный ресурс России конечно деградирует

Конечная же деградация российского оборонпрома произошла в начале 90-х годов.

Приведу всего несколько примеров по конкретным категориям оружия. Украинцы почти каждые несколько дней переживают пуски с ракетоносителя Ту-95МС, запускающего две ракеты Х-101 и Х-555. Строить Ту-95МС россияне больше не могут. Да и не смогут. Это невозможно,

– подчеркнул военный эксперт.

По словам Черника, одна из причин – возвращение нас, чтобы это все восстанавливать. Ведь наш интеллект в сочетании с нашим, пусть и немножко деградированным советским комплексом, на перспективу даровал им шанс.

Также оккупанты уже не смогут строить ракетоноситель Ту-22М3 и МиГ-31К – носитель "Кинжала" – тоже.

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Кроме того, Советский Союз имел шесть бронетанковых заводов. У россиян остался один – "Уралваганозавод", строящий танки Т-90. И это не новенькая машина, это глубочайшая модернизация Т-72. Максимум, что они могут производить, – 25 машин в месяц.

В то же время ВСУ продолжает ликвидировать тяжелую технику врага. С начала полномасштабного вторжения показатель составляет 4623 танка.

"Придет точка, а она обязательно придет, когда все деградирует. Но это произойдет не в течение месяца и даже года. Нужно еще несколько лет, а может и добрых две десятилетки. Но это будет", –уверен Петр Черник.

Обратите внимание! Россия на конец 2022 года имела 60 самолетов бомбардировщиков Ту-95МС. Однако реальное количество боеспособных самолетов этого типа значительно меньше. В стране-агрессоре сейчас около 45 единиц Ту-95МС и 18 Ту-95МСМ.

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