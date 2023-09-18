Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зазначивши, що ВПК противника почало деградувати ще наприкінці Радянського Союзу.
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Військовий ресурс Росії кінцево здеградує
Кінцева ж деградація російського оборонпрому відбулась на початку 90-х років.
Приведу лише декілька прикладів по конкретних категоріях зброї. Українці майже кожних кілька днів переживають пуски із ракетоносія Ту-95МС, який запускає дві ракети Х-101 та Х-555. Будувати Ту-95МС росіяни більше не можуть. Та й не зможуть. Це неможливо,
– наголосив військовий експерт.
За словами Черника, одна з причин – повернення нас, щоб це все відновлювати. Адже наш інтелект у поєднанні з нашим, нехай і вже трошки здеградованим радянським комплексом, на перспективу дарував їм шанс.
Також окупанти вже не зможуть будувати ракетоносій Ту-22М3 та МіГ-31К – носії "Кинджала" – теж.
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Крім того, Радянський Союз мав шість бронетанкових заводів. У росіян залишився один – "Уралвагонозавод", який будує танки Т-90. І це не нова машина, це глибока модернізація Т-72. Максимум, що вони можуть виготовляти, – 25 машин на місяць.
Водночас ЗСУ продовжує ліквідувати важку техніку ворога. З початку повномасштабного вторгнення показник складає 4 623 танки.
"Прийде точка, а вона не минуче прийде, коли все здеградує. Але це відбудеться не протягом місяця й навіть року. Потрібно ще кілька років, а може і добрих дві десятирічки. Але це буде", – впевнений Петро Черник.
Як росіяни втрачають свою цінну авіацію
- Вночі на 30 серпня аеродром в російському Пскові атакували безпілотники. Внаслідок цього було знищено 4 вантажні літаки Іл-76. Крім того, пошкоджень зазнали й декілька інших бортів.
- Раніше одна з наймасштабніших атак на російську авіацію відбулась 9 серпня 2022 року. Тоді на аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму росіяни втратили 4 винищувачі Су-30СМ та сім бомбардувальників Су-24М.
- Крім того, 5 грудня 2022 року БпЛА невідомого походження вчинили атаку на аеродроми "Енгельс-2" в Саратовській області та "Дягілєво" в Рязанській області. Внаслідок ударів дронами були пошкодженні 3 літаки – зокрема, 2 стратегічних бомбардувальники Ту-95 і Ту-22М3.