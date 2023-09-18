Лише протягом минулої доби росіяни втратили понад 100 одиниць техніки й 620 солдатів. Загалом втрати ворога у живій силі вже перевищили 272 тисячі росіян.
Дивіться також Росія не зможе більше будувати Ту-95, якими обстрілює Україну, – Черник
Ворог вкотре перекидає резерви
Партизани руху "Атеш" зафіксували перекидання резервів окупантів через Маріуполь. Як стверджують агенти, ворог переміщує резервні танки та вантажівки: "Урали", "КАМАЗи", а також Т-72.
Ворог переміщує техніку: дивіться відео
Росіяни перекидають резерви через Маріуполь: дивіться відео
Всі резерви везуть на Запорізький напрямок, де росіяни зазнають великих втрат як в особовому складі, так і в техніці.
Ця інформація допоможе Силам оборони України максимально ефективно зустріти ці резерви. Ми бачимо все! Маріуполь – це Україна!
– наголосили в "Атеш".
Як "Атеш" допомагає Україні
- Партизанський рух "Атеш" невпинно працює на тимчасово окупованих українських територіях й допомагає нищити ворога. Так, 16 вересня партизани повідомили, що унаслідок успішної роботи в Генічеську на Херсонщині було знищено 2 вантажівки росіян. До слова, в автомобілях також були окупанти, проте точна кількість їхніх втрат невідома.
- "Атеш" також допомагав збирати інформацію та координати про російський флот. Партизани наголосили, що ураження російського підводного судна "Ростов-на-Дону" та ВДК "Мінськ" – це також наслідок роботи агентів руху.
- Днями партизани також опублікували інформацію, що агенти "Атеш" побували на військовому аеродромі в Криму. Крім того, на тимчасово окупованому півострові періодично виявляють та передають координати систем ППО. Нещодавно партизани вкотре опублікували фото російської ППО, яка захищає Кримський міст від атак. В "Атеш" пояснюють, що робота агентів спрямована на пришвидшення звільнення Криму від окупантів. Деяким партизанам навіть вдається вступити до лав окупаційної армії, аби дізнатися усі плани ворога.