Лише протягом минулої доби росіяни втратили понад 100 одиниць техніки й 620 солдатів. Загалом втрати ворога у живій силі вже перевищили 272 тисячі росіян.

Дивіться також Росія не зможе більше будувати Ту-95, якими обстрілює Україну, – Черник

Ворог вкотре перекидає резерви

Партизани руху "Атеш" зафіксували перекидання резервів окупантів через Маріуполь. Як стверджують агенти, ворог переміщує резервні танки та вантажівки: "Урали", "КАМАЗи", а також Т-72.

Ворог переміщує техніку: дивіться відео

Росіяни перекидають резерви через Маріуполь: дивіться відео

Всі резерви везуть на Запорізький напрямок, де росіяни зазнають великих втрат як в особовому складі, так і в техніці.

Ця інформація допоможе Силам оборони України максимально ефективно зустріти ці резерви. Ми бачимо все! Маріуполь – це Україна!

– наголосили в "Атеш".

Як "Атеш" допомагає Україні