Зокрема, внаслідок цього були знищені дві вантажівки російських солдатів. У цих транспортних засобах перебував особовий склад армії країни-агресорки.

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У "Атеші" відзвітувалися про вдалу операцію

Партизани розповіли, що 15 вересня близько 7 години 45 хвилин агент "Атешу" знищив групу окупантів у Генічеську.



"Атеш" ліквідував росіян у Генічеську, що були у вантажівках / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

Представники руху зазначили, що агент зі складу збройних сил армії Росії знав місце постійного розміщення техніки та особового складу своїх товаришів. Це були російські солдати із сусіднього підрозділу на в'їзді в місто, біля покинутих промислових споруд.

Він (агент "Атешу" – 24 Канал) приховав там 10 кілограмовий "подарунок". У момент спішування військових з техніки саморобний вибуховий пристрій був активований,

– сказали в "Атеші".

Партизани зазначили, що вибух стався вдало, а саме між двох вантажівок. Удар був таким, що навіть двері відчинилися.



У "Атеші" наочно показали, як знищили вантажівки у Генічеську / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

Точної кількості загиблих російських солдатів наразі немає. Агент, що підірвав ці вантажівки з особовим складом російської армії, успішно покинув територію міста.

Наостанок у "Атеші" закликали вступати до лав партизанів громадян з окупованих територій та зробити свій внесок у перемогу нашої держави.

"Атеш" працює на окупованих територіях нашої держави