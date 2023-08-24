Ворожу ППО зафіксували на Тузлі та поблизу Керчі. Сподіваємося, що вже незабаром ці системи "вийдуть з ладу", як і "Тріумф".

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Де саме окупанти розмістили ППО в Криму

Неподалік міста Керч (45.2393495 36.4052190) наші агенти виявили комплекс протиповітряної оборони,

– зазначили в "Атеш".

Додали, що продовжують проводити розвідувальну діяльність та виявляти нові позиції техніки окупантів. Також партизани привітали з Днем Незалежності України.

Російська ППО поблизу Керчі / Фото "Атеш"

Цікаво, що вже незабаром в "Атеш" повідомили про ще одну виявлену систему протиповітряної оборони. Цього разу на західному боці острова Тузла.

Місце обладнане для двох установок, але зараз там розташована лише одна. Вона безпосередньо відповідає за прикриття Керченського мосту. Також там обладнано близько 6 спостережних позицій під маскувальною сіткою. Координати: 45.29026643061183, 36.519101336869866,

– зазначили партизани.

Додали, що продовжують відстежувати ППО країни терориста в нашому Криму.

Бачиш ППО – прийшли нам фото та координати @atesh_fire",

– закликали в "Атеш".

ППО на Тузлі / Фото "Атеш"