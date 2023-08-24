Вражескую ПВО зафиксировали на Тузле и вблизи Керчи. Надеемся, что уже скоро эти системы "выйдут из строя", как и "Триумф"

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Где именно оккупанты разместили ПВО в Крыму

Недалеко от города Керчь (45.2393495 36.4052190) наши агенты обнаружили комплекс противовоздушной обороны,

– отметили в "Атеш".

Добавили, что продолжают проводить разведывательную деятельность и выявлять новые позиции техники оккупантов. Также партизаны поздравили с Днем Независимости Украины.

Российская ПВО поблизости Керчи / Фото "Атеш"

Интересно, что уже скоро в "Атеш" сообщили о еще одной выявленной системе противовоздушной обороны. В этот раз на западной стороне острова Тузла.

Место оборудовано для двух установок, но сейчас там расположена только одна. Она напрямую отвечает за прикрытие Керченского моста. Также там оборудовано около 6 наблюдательных позиций под маскировочной сеткой. Координаты: 45.29026643061183, 36.519101336869866,

– отметили партизаны.

Добавили, что продолжают отслеживать ПВО страны-террориста в Крыму.

Видишь ПВО – пришли нам фото и координаты @atesh_fire",

– призывали в "Атеш".

ПВО на Тузле / Фото "Атеш"