На окупованих територіях існує потужний рух спротиву. Зокрема "Атеш" пообіцяли вибухові наслідки за паплюження української землі.

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Що заявили партизани

Агенти "Атеш" відвідали військовий аеродром на півночі Севастополя.

Це маленький фрагмент великої роботи наших спеціалістів. Фіксуємо, що гелікоптерів стає дедалі менше! Інформація передана у потрібні руки,

– ідеться у повідомленні.

Координати місця: 44.78420, 33.54866. Воно розташоване в Нахімовському районі Севастополя.

Куди завітали партизани: дивіться на карті

Мова про військовий аеродром Кача, названий так за однойменною кримською річкою. На його базі 1910 року створили Качинське вище військове авіаційне училище льотчиків – одну з двох перших російських льотних шкіл і першу — повністю військову. В Україні не так багато тренувальних баз, тож Кача була знана. Нині окупанти розміщують там своє залізяччя.

Ми збираємо інформацію та плануємо дії з метою якнайшвидшого звільнення Криму. Окупантам не місце на нашій землі,

– заявляють партизани.

Аеродром "Кача" в Криму / Фото "Атеш"

А ще партизани виклали відео. На ньому добре помітні гелікоптери окупантів.

Російська техніка на Качинському аеродромі: дивіться відео

"Атеш" інтригує

В іншому повідомленні сказано, що агенти руху "Атеш" успішно вступають до російської армії –мобілізуються в Севастополі і по всьому Криму. Таким чином вони збільшують свої можливості.

Агентам видано завдання, і вони готуються до виконання. Наші оперативники знаходяться на складах паливно-мастильних матеріалів, у парках з технікою, в ангарах і навіть у штабах. Передбачити і дізнатися, що станеться і коли, противник не зможе. Лише виправляти наслідки,

– пише "Атеш".

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Все буде Україна

На окупованих територіях уже майоріє український прапор. Синьо-жовтий стяг до дня міста Авдіївки запустили на кульках, його бачили над Київським районом Донецька. Також національний прапор підняли під час спецоперацій на "вишках Бойка" у Чорному морі та в окупованому Криму співробітники Головного управління розвідки.