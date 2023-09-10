Акція із прапором України, яка відбулася 9 вересня була не першою, зазначив в ефірі телемарафону керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Однак, за його словами, вперше вона була настільки вдалою, що дозволила не лише зіпсувати настрій окупантам, але й "зарезерувати їм білети на концерт Кобзона".

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Це вже традиція

Відзначати будь-яке велике свято "польотами" українських прапорів над окупованим Донецьком – певна традиція. Такі сюрпризи вже влаштовували неодноразово до Дня Незалежності, до Дня міста, до Дня звільнення Авдіївки тощо. Однак цей останній "запуск" був вдалішим за попередні, зазначив Барабаш.

Він спричинив багато шуму. Про цю подію писало чимало російських телеграм-каналів. Зокрема, розповідали про те, як відчайдушно намагалися спіймати окупанти "невловимого гостя".

За словами Барабаша, кілька годин аж до 13:00 український стяг майорів над Донецьком, діючи на нерви окупантам і милуючи око місцевих, які чекають на Україну.

Сам керівник військової адміністрації зауважив, що до нього надійшло чимало особистих повідомлень від людей, які наразі проживають в окупованому місті. Вони писали "круто", "молодці", "чекаємо".

Гонитва за українским "бешкетником" завершилася для ворога плачевно

Барабаш розповів, що, окрім того, що синьо-жовтий колір муляв очі ворогу певний час, трапився й інший позитивний момент.

Росіян настільки засліпила лють, що їхні мізки перестали повністю функціонувати. Про що свідчить перехоплення їхніх розмов між собою. У ньому окупанти сваряться. Один із них розповідає, що "пітерські д**іли" намагалися збити прапор, коли він летів з Авдіївки до Донецька з усіх сил і засобів, що мали в наявності. При цьому вони відкрили всі свої вогневі позиції.

Цим скористалися наші військові. Барабаш зауважив, що того дня 110-та бригада добре попрацювала по росіянах.

Під носом в окупантів: у Криму теж встановили український прапор

Вночі 24 серпня ГУР провело спецоперацію в окупованому Криму. Українські військові висадилися в районі населених пунктів Оленівка і Маяк та вступили у бій з росіянами. Завдавши ворогові втрат, наші у повному складі покинули півострів, залишивши про себе "приємну" згадку – встановили український прапор.