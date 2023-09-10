Акция с флагом Украины, которая состоялась 9 сентября была не первой, отметил в эфире телемарафона руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Однако, по его словам, впервые она была настолько удачной, что позволила не только испортить настроение оккупантам, но и "зарезервировать им билеты на концерт Кобзона".

Смотрите также Кроме шоу – нет ничего, – Андрющенко сказал, как проходят псевдовыборы в Мариуполе

Это уже традиция

Отмечать любой большой праздник "полётами" украинских флагов над оккупированным Донецком – определенная традиция. Такие сюрпризы уже устраивали неоднократно ко Дню Независимости, ко Дню города, ко Дню освобождения Авдеевки и тому подобное. Однако этот последний "запуск" был намного удачнее, чем предыдущие, отметил Барабаш.

Он вызвал много шума. Об этом событии писало немало российских телеграмм-каналов. В частности, рассказывали о том, как отчаянно пытались поймать оккупанты "неуловимого гостя".

По словам Барабаша, несколько часов вплоть до 13:00 украинский флаг развевался над Донецком, действуя на нервы оккупантам и любуя глаз местных, ожидающих Украину.

Сам руководитель военной администрации отметил, что к нему поступило немало личных сообщений от людей, проживающих в настоящее время в оккупированном городе. Они писали "круто", "молодцы", "ждем".

Гонка за украинским "проказником" завершилась для врага плачевно

Барабаш рассказал, что, кроме того, что сине-желтый цвет мозолил глаза врагу некоторое время, случился и другой положительный момент.

Россиян настолько ослепила ярость, что их мозги перестали полностью функционировать. О чем свидетельствует перехват их разговоров между собой. В нем оккупанты ссорятся. Один из них рассказывает, что "питерские д**или" пытались сбить флаг, когда он летел из Авдеевки в Донецк изо всех сил и имеющихся средств. При этом они открыли все свои огневые позиции.

Этим пользовались наши военные. Барабаш отметил, что в тот день 110-тая бригада хорошо поработала по россиянам.

Под носом у оккупантов: в Крыму тоже установили украинский флаг

Ночью 24 августа ГУР провело спецоперацию в оккупированном Крыму. Украинские военные высадились в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк и вступили в бой с россиянами. Нанеся врагу потери, наши в полном составе покинули полуостров, оставив о себе "приятное" воспоминание – установили украинский флаг.