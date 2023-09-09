Детали украинского сюрприза для Донецка в эфире телемарафона рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он добавил, что россияне не могли оставить его в покое.

Смотрите также Операция "Деоккупация": как Зеленский четко указал Путину, что Крым будет украинским

Сюрприз от украинцев

В Украине 9 сентября отмечают 245 годовщину со дня основания Авдеевки. Виталий Барабаш рассказал, что день начался с активности. Волонтеры в честь дня города Авдеевка запустили украинский флаг на красно-черных воздушных шарах в направлении Донецка.

Запуск украинского флага ко Дню Авдеевки: смотрите видео

Флаг успешно достиг цели и начал раздражать оккупантов прямо из воздуха. Местные жители активно публикуют видео с флагом, пролетающим на шариках над оккупированным городом. Россияне бесятся от "поздравления" – они даже пытались сбить ненавистный им символ.

Уже над Киевским районом города Донецка украинский флаг развевается,

– подытожил Барабаш.

Стоит отметить, что дончане также сообщили о пролете государственного флага над Калининским районом. Приземлился флаг в Ленинском районе – он застрял на одном из деревьев.

Украинский флаг побывал в Донецке: смотрите видео

Украинский флаг действует на нервы оккупантам