Кремль агрессивно реагирует на любую украинскую символику – он не мог обойти стороной акцию. Оккупанты видят личную угрозу в флаге Украины.
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Акция протеста в России
В Москве российская активистка Елена Кожевникова вышла на Красную площадь, завернутая в сине-желтый флаг. Женщину сразу задержали и отвезли в отдел полиции по району Китай-город. Инцидент произошел в понедельник 4 сентября.
Ненавистный флаг майоров в Москве / фото ОВД-Инфо
Впоследствии россиянку отпустили из полиции с протоколами по двум статьям. Ей инкриминировали дискредитацию российской армии и нарушение правил проведения публичного мероприятия.
Другие акции неповиновения против России
- Российский журналист Аркадий Бабченко забросал посольство России в Эстонии яйцами. Он начал это делать прямо на глазах местной полиции – его задержали. Бабченко объяснил свои действия машинальным желанием нанести вред российскому триколору.
- В начале августа россияне массово сообщали о подпалах военкоматов, в том числе и на оккупированных территориях. Преподаватель русского языка и литературы, пыталась бросить бутылку со взрывчатой смесью в здание комиссариата в Крыму.
- В июле в Праге на дом семьи главного производителя российских ракет вывели обстрелы городов Украины. Там живет семья Обносова, компания которого производит для оккупантов ракеты Х-101 и Х-22.