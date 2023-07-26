Несмотря на то, что ракеты Обносова уничтожают украинские города, его семья продолжает проживать и строить бизнес в Чехии.

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Что происходило у дома семьи палача

Борис Обносов является генеральным директором российской компании "Тактическое ракетное вооружение", активно производящей ракеты для уничтожения украинских городов. Семья террориста до сих пор спокойно проживает в столице Чехии – Праге.

В знак протеста на дом семьи Обносова была выведена проекция с кадрами разрушений и количеством жертв обстрелов российскими ракетами городов Украины. В частности, компания россиянина производит ракеты. Х-101 и Х-22, которыми ударили по Умани и ТЦ в Кременчуге. В Умани от российских ракет погибли 24 человека, в Кременчуге — более 20 человек.

Акция протеста у дома семьи террориста в Чехии: смотрите видео

На акцию пришли несколько десятков неравнодушных украинцев и чехов. Во время протеста у дома семьи путиниста звучала сирена, а люди скандировали "Russia is a terrrorist state".

Президент Чехии в ответ на вопрос, почему семья Обносова продолжает проживать в Чехии, отметил, что нет законного способа запретить им находиться в стране.

Что известно о семье Обносова