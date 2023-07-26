Попри те, що ракети Обносова нищать українські міста, його родина спокійно продовжує проживати та будувати бізнес у Чехії.

Дивіться також Скільки європейські країни витратили на прихисток українців: суми вражають

Що відбувалося біля будинку родини ката

Борис Обносов є генеральним директором російської компанії "Тактичне ракетне озброєння", яка активно виробляє ракети для знищення українських міст. Родина терориста досі спокійно проживає у столиці Чехії – Празі.

У знак протесту на будинок сім'ї Обносова вивели проєкцію з кадрами руйнувань та кількістю жертв обстрілів російськими ракетами міст України. Зокрема, компанія росіянина виробляє ракети Х-101 та Х-22, якими вдарили по Умані та ТЦ у Кременчуці. В Умані від російських ракет загинуло 24 людини, в Кременчуці — понад 20.

Акція протесту біля будинку родини терориста в Чехії: дивіться відео

На акцію прийшли декілька десятків небайдужих українців та чехів. Під час протесту біля дому сім'ї путініста звучала сирена, а люди скандували "Russia is a terrrorist state".

Президент Чехії у відповідь на питання, чому родина Обносова продовжує проживати в Чехії, зазначив, що наразі немає законного способу заборонити їм перебувати у країні.

Що відомо про сім'ю Обносова