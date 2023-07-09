Обносов – генеральний директор російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Саме її розробки окупанти використовують, аби вбивати українців та руйнувати їхні оселі.

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Тим часом родичі Обносова не квапляться на "рідні болота". Його зять – Ростислав Зоріков – є резидентом Чехії. Він володіє нерухомістю на території Праги. Вартість майна Зорікова оцінюють у понад 100 мільйонів крон.

Варто зауважити, що ні Обносов, ні Зоріков не перебувають під санкціями ЄС чи Чехії. Водночас "Тактичне ракетне озброєння" у списку санкцій є.

У МЗС Чехії ситуацію наразі не коментують.

Ми не розголошуємо подробиць щодо процесу внесення осіб до національного списку санкцій з міркувань безпеки,

– мовиться у повідомленні.

Ольга – дружина Зорікова та донька Обносова – начебто працює у фірмі, яка займається організацією розкішних свят. Окрім того, жінка начебто володіє 20% акцій "Тактичного ракетного озброєння".

Як Чехія підтримує Україну

Варто зауважити, що Чехія активну підтримує Україну у її боротьбі за свою свободу. До слова, нещодавно візит у Прагу здійснив Володимир Зеленський. Ключовою темою була оборонна підтримка України.

Петер Павел – президент Чехії – також наголошував, що за росіянами, які живуть на Заході, потрібно стежити.