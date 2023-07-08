Та росіяни будуть бити по всьому, чому лише можна. Про це 24 Каналу заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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"Щоби зламати військо, треба в цілому зламати український народ. Чому б'ють по об'єктах критичної інфраструктури? Народ і армія – єдині. Добробут народу та безпека залежить від війська", – наголосив Ігнат.
Чому росіяни продовжують бити по цивільних об'єктах: дивіться відео
Так і військо формується та залежить від підтримки народу. Тому окупанти й будуть бити по військових, цивільних об'єктах та об'єктах інфраструктури. Також ворог може вражати об'єкти забезпечення, транспортного сполучення. Наприклад, мости та греблі.
Це все впливає на усіх нас з вами. Вони мають певний перелік об'єктів потенційних, які мають вражати,
– зауважив речник Повітряних сил ЗСУ.
Та, на щастя, у ворога немає вдосталь ракет для того, аби вразити всі ці об'єкти.
Ракетні обстріли росіян по Україні: головне
- Окупанти 7 липня вдарили по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі. Ворог запустив С-300. Загорілася одна з будівель міста. Ніхто не постраждав.
- Уночі 6 липня ворог атакував Львів "Калібрами". Унаслідок цього був зруйнований багатоквартирний будинок. Загинуло 10 людей. Ще одна ракета влучила у приватний будинок на Черкащині. Загалом окупанти спрямували на Захід України 11 ракет. 7 із них збили силами та засобами протиповітряної оборони.
- Росіяни 4 липня вдарили по місту Первомайський на Харківщині. Ймовірно, били "Іскандером". Постраждало понад 40 людей.