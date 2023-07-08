Та росіяни будуть бити по всьому, чому лише можна. Про це 24 Каналу заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Щоби зламати військо, треба в цілому зламати український народ. Чому б'ють по об'єктах критичної інфраструктури? Народ і армія – єдині. Добробут народу та безпека залежить від війська", – наголосив Ігнат.

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Так і військо формується та залежить від підтримки народу. Тому окупанти й будуть бити по військових, цивільних об'єктах та об'єктах інфраструктури. Також ворог може вражати об'єкти забезпечення, транспортного сполучення. Наприклад, мости та греблі.

Це все впливає на усіх нас з вами. Вони мають певний перелік об'єктів потенційних, які мають вражати,

– зауважив речник Повітряних сил ЗСУ.

Та, на щастя, у ворога немає вдосталь ракет для того, аби вразити всі ці об'єкти.

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