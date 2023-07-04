Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Серед поранених унаслідок обстрілу Росії також є діти.
До теми 10-місячне немовля у реанімації після удару росіян "Іскандером" по Первомайському
Сьогоднішній обстріл міста є другим за весь час повномасштабного вторгнення. Дуже пощастило, що ракета, попередньо "Іскандер", потрапила не в будинки. Але вибуховою хвилею від цього прильоту пошкодило квартири 2000 людей.
Наслідки російського удару по Первомайському: дивіться відео
"Ракета влучила неподалік житлової дев'ятиповерхівки, кілька будівель було пошкоджено, повністю вибито всі вікна", – зазначив речник Управління ДСНС Харківщини Євген Васільченко.
Росія вдарила по Первомайському / Фото 24 Каналу
Кількість постраждалих зростає
Станом на 18:24 кількість постраждалих зросла до 43. Серед них – 12 дітей. На щастя, стан 10-місячного немовляти вдалося стабілізувати. В інших дітей – легкі осколкові поранення, забиття і подряпини.
Росія вдарила по Первомайському / Фото 24 Каналу
"Чорне полум'я – дерева горіли, автівки вибухали. Страшно було, дуже страшно", – поділилась місцева мешканка Любов.
Жінка дивом лишилася живою. Вона саме вийшла на вулицю і почула звук ракети. Прилетіло в її двір.
Росія вдарила по Первомайському / Фото 24 Каналу
Удар Росії по Первомайському: коротко
- Вдень 4 липня росіяни обстріляли Первомайський на Харківщині. Один з боєприпасів влучив поблизу багатоповерхового будинку, унаслідок чого десятки людей зазнали поранень.
- До слова, окупанти цинічно цілили по місцю прощання із загиблим військовослужбовцем Олегом Фадєєнком з позивним "Малиш". Про це розповів один з командирів спецпідрозділу ГУР МО "Кракен" Сергій Величко з позивним "Чілі".
- На місці обстрілу Первомайського працюють прокурори. За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 КК України).