Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Среди раненых в результате обстрела России также есть дети.

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Сегодняшний обстрел города второй за все время полномасштабного вторжения. Очень повезло, что ракета, предварительно "Искандер", попала не в дома. Но взрывной волной от этого прилета повредило квартиры 2 000 человек.

Последствия российского удара по Первомайскому: смотрите видео

"Ракета упала неподалеку от жилой девятиэтажки, несколько зданий были повреждены, полностью выбиты все окна", – отметил спикер Управления ГСЧС Харьковщины Евгений Васильченко.



Россия ударила по Первомайскому / Фото 24 Канала

Число пострадавших растет

По состоянию на 18:24 количество пострадавших выросло до 43. Среди них – 12 детей. К счастью, состояние 10-месячного младенца удалось стабилизировать. У других детей – легкие осколочные ранения, ушибы и царапины.



Россия ударила по Первомайскому / Фото 24 Канала

"Черное пламя – деревья горели, автомобили взрывались. Страшно было, очень страшно", – поделилась местная жительница Любовь.

Женщина чудом осталась жива. Она как раз вышла на улицу и услышала звук ракеты. Прилетело в ее двор.



Россия ударила по Первомайскому / Фото 24 Канала

Удар России по Первомайскому: коротко