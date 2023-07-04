Про те, куди саме цілили терористи, розповів один з командирів спецпідрозділу ГУР МО "Кракен" Сергій Величко з позивним "Чілі". Свій коментар обстрілу він записав на відео, яке поширили у телеграм-каналах, пише 24 Канал.

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Окупантів чекає лише помста

Він сказав, що українці давно не говорять ані про честь, ані про моральні цінності окупантів, адже протягом всіх років війни Росії проти України стало зрозуміло, що такі якості їм просто не притаманні. Однак росіянам не варто забувати, що очікує на них попереду.

Коли ви стріляєте по точці прощання із загиблим бійцем, який з честю відстоював українські землі, це не те що жалюгідно, вам немає прощення. За нами лише помста, помста за всіх загиблих,

– підкреслив командир спецпідрозділу.

"Чілі" прокоментував російську атаку: відео

Варто зазначити, що на місці обстрілу не розташовано жодних військових чи промислових цілей. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону підкреслив, що Росія вгатила ракетою "Іскандер" у житловий район міста.

Постраждалі від російської атаки

Також у своєму відео Сергій "Чілі" Величко зазначив, що під час російської атаки жодна людина, яка прийшла на прощання, не була поранена. Однак, на жаль, загалом внаслідок російської атаки поранень зазнали інші українці.

Так, спершу повідомлялося, що від російського обстрілу постраждали 12 осіб, з яких 5 дітей. Однак за декілька годин, станом на 17:30, їхня кількість зросла. На щастя, за попередньою інформацією, загиблих немає.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, на цей час стало відомо про 38 поранених, з яких – 12 дітей. При чому найменшому малюку, якому медики надали допомогу на місці, виповнилося лише 3 місяці.

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