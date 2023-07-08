Но россияне будут бить по всему, чему только можно. Об этом 24 Каналу заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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"Чтобы сломать войско, нужно в целом сломать украинский народ. Почему бьют по объектам критической инфраструктуры? Народ и армия – едины. Благополучие народа и безопасность зависит от войска", – подчеркнул Игнат.
Почему россияне продолжают бить по гражданским объектам: смотрите видео
Так и войско формируется и зависит от поддержки народа. Поэтому оккупанты и будут бить по военным, гражданским объектам и объектам инфраструктуры. Также враг может поражать объекты снабжения, транспортного сообщения. К примеру, мосты и плотины.
Это влияет на всех нас с вами. Они имеют определенный перечень потенциальных объектов, которые должны поражать,
– отметил спикер Воздушных сил ВСУ.
Но, к счастью, у врага нет достаточно ракет для того, чтобы поразить все эти объекты.
Ракетные обстрелы россиян по Украине: главное
- Оккупанты 7 июля ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье. Враг запустил С-300. Загорелось одно из зданий города. Никто не пострадал.
- Ночью 6 июля враг атаковал Львов "Калибрамы". В результате был разрушен многоквартирный дом. Погибли 10 человек. Еще одна ракета попала в частный дом в Черкасской области. Всего оккупанты направили на Запад Украины 11 ракет. 7 из них сбили силами и средствами противовоздушной обороны.
- Россияне 4 июля ударили по городу Первомайский на Харьковщине. Вероятно, били "Искандером". Пострадали более 40 человек.