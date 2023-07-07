Все ракеты были направлены на Запад Украины. В результате очередного террористического акта во Львове погибли 10 человек.

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Враг атаковал 11 "Калибрами"

В Генштабе уточнили, что во время атаки в ночь на 6 июля враг из акватории Черного моря запустил 11 крылатых ракет "Калибр". Силами и средствами ПВО было уничтожено 7 воздушных целей.

К сожалению, часть ракет не удалось ликвидировать – 3 "Калибра" попали по городу Львов. Еще 1 крылатая ракета – по частному дому в Черкасской области. В результате российских террористических атак на Львов, к сожалению, есть 10 погибших мирных людей, более 40 получили ранения разной степени тяжести. Также повреждены и разрушены более 35 домов и более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два высших учебных заведения и другая гражданская инфраструктура.

Ранее сообщалось о 10 ракетах

В Воздушных силах 6 июля сообщили, что враг атаковал территорию Украины 10 крылатыми ракетами типа "Калибр", запущенных группами. Сначала ракеты направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад.

Силы и средства ПВО пытались ликвидировать ракеты и с помощью истребителей. Однако из-за того, что ракеты резко изменили курс, некоторые цели не успели ликвидировать.

Ракетный обстрел Львова: коротко