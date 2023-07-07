За даними влади, люди не постраждали. Глава Запорізької обласної військової адміністрації пояснив, що було влучання снарядами С-300.
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Що відомо про атаку по Запоріжжю
Снаряди С-300 влучили в об'єкт інфраструктури в багатотисячному місті посеред дня. Сталося загоряння однієї з будівель,
– заявив глава Запорізької ОВА.
За його даними, наразі фахівці працюють, щоб ліквідувати наслідки атаки російських загарбників.
"На щастя, жителі Запоріжжя не постраждали", – запевнив Юрій Малашко.
Згодом секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв пояснив, що станом на 15:16 7 липня міські служби працюють у штатному режимі.
Наразі міські служби працюють у штатному режимі,
– запевнив Куртєв.
До речі, тривога у Запоріжжі та області протягом ночі та дня 7 липня лунала декілька разів. Людей традиційно закликали пройти в укриття.
Росія атакувала Львів
- У ніч проти 6 липня російські загарбники атакували Захід України. Повітряні сили ЗСУ розповіли, що Кремль запустив кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та річище Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід.
- Вороги атакували Львівську область. Відомо, що наші Повітряні сили змогли знищити 7 з 10 ворожих ракет "Калібр".
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