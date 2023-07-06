Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, російські окупанти готувались перед ударом по Львову.
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"Щодо траєкторії – ворог намагався максимально обійти ППО. Ракети тривалий час маневрували", – сказала Гуменюк.
Росіяни намагались обійти ППО під час атаки Львова: дивіться відео
Це підтверджує той факт, що перші ракети українська ППО збила в небі над Миколаївщиною та Кіровоградщиною.
Росіяни готувались до атаки Львова
Перед нічним ударом по Львову ворог методично нарощував загальну кількість корабельного угруповання, зокрема ракетоносіїв, у Чорному морі.
Ввечері 5 липня було чотири ракетоносії, споряджені 20 ракетами типу "Калібр". Протягом ночі, готуючись до атаки, росіяни додали ще два.
Росіяни вдарили по Львову: основне
- Вночі проти 6 липня російські загарбники запустили ракети по Львову. Було влучання в багатоквартирний будинок, унаслідок чого постраждали люди. Уже відомо про чотирьох загиблих і багатьох поранених.
- Після російської ракетної атаки цієї ночі у Львові зруйновано одну з підстанцій. Як наслідок, без світла досі перебувають близько 150 абонентів.
- Повітряні сили повідомили, що ворог застосував крилаті ракети "Калібр". Пуски були з Чорного моря. Українським захисникам вдалося знищити 7 з 10 ракет.