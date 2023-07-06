Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, російські окупанти готувались перед ударом по Львову.

До вашої уваги Росія серед ночі атакувала ракетами Львів: усе, що відомо про влучання в житловий будинок

"Щодо траєкторії – ворог намагався максимально обійти ППО. Ракети тривалий час маневрували", – сказала Гуменюк.

Росіяни намагались обійти ППО під час атаки Львова: дивіться відео

Це підтверджує той факт, що перші ракети українська ППО збила в небі над Миколаївщиною та Кіровоградщиною.

Росіяни готувались до атаки Львова

Перед нічним ударом по Львову ворог методично нарощував загальну кількість корабельного угруповання, зокрема ракетоносіїв, у Чорному морі.

Ввечері 5 липня було чотири ракетоносії, споряджені 20 ракетами типу "Калібр". Протягом ночі, готуючись до атаки, росіяни додали ще два.

Зверніть увагу! Тепер на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають три надводних і три підводних кораблі. Враховуючи випущені "Калібри", тепер загальний залп становить 28 ракет. Це дуже високий рівень ракетної загрози, тому розслаблятися не можна.

Росіяни вдарили по Львову: основне