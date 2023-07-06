Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, российские оккупанты готовились перед ударом по Львову.

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"О траектории – враг пытался максимально обойти ПВО. Ракеты долгое время маневрировали", – сказала Гуменюк.

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Это подтверждает тот факт, что первые ракеты украинская ПВО сбила в небе над Николаевщиной и Кировоградщиной.

Россияне готовились к атаке Львова

Перед ночным ударом по Львову враг методически наращивал общее количество корабельной группировки, в том числе ракетоносителей, в Черном море.

Вечером 5 июля было четыре ракетоносителя, снаряженные 20 ракетами типа "Калибр". В течение ночи, готовясь к атаке, россияне добавили еще два.

Обратите внимание! Теперь на боевом дежурстве в Черном море находятся три надводных и три подводных корабля. Учитывая выпущенные "Калибры", теперь общий залп составляет 28 ракет. Это очень высокий уровень ракетной угрозы, поэтому расслабляться нельзя.

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