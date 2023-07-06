Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, российские оккупанты готовились перед ударом по Львову.
Вашему вниманию Россия ночью атаковала ракетами Львов: все, что известно о попадании в жилой дом
"О траектории – враг пытался максимально обойти ПВО. Ракеты долгое время маневрировали", – сказала Гуменюк.
Россияне пытались обойти ПВО во время атаки Львова: смотрите видео
Это подтверждает тот факт, что первые ракеты украинская ПВО сбила в небе над Николаевщиной и Кировоградщиной.
Россияне готовились к атаке Львова
Перед ночным ударом по Львову враг методически наращивал общее количество корабельной группировки, в том числе ракетоносителей, в Черном море.
Вечером 5 июля было четыре ракетоносителя, снаряженные 20 ракетами типа "Калибр". В течение ночи, готовясь к атаке, россияне добавили еще два.
Россияне ударили по Львову: основное
- В ночь на 6 июля российские захватчики запустили ракеты по Львову. Было попадание в многоквартирный дом, в результате чего пострадали люди. Уже известно о четырех погибших и многих раненых.
- После российской ракетной атаки этой ночью во Львове разрушена одна из подстанций. Как следствие, без света до сих пор находятся около 150 абонентов.
- Воздушные силы сообщили, что враг применил крылатые ракеты "Калибр". Пуски были из Черного моря. Украинским защитникам удалось уничтожить 7 из 10 ракет.