У Празі український лідер зустрівся з Петром Павелом – президентом Чехії. Окрім того, в українського лідера заплановані зустрічі з Петром Фіалою – прем'єр-міністром країни, головами Сенату та Палати депутатів парламенту. Скільки український лідер прибуде у Чехії, наразі невідомо.

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У центрі уваги – оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО, ситуація довкола ЗАЕС, реалізація Формули миру,

– наголосив Зеленський.



Зеленський прибув у Прагу / Скриншот з відео



Зеленський зустрівся з Петром Павелом / Скриншот з відео

Зеленський зустрінеться з Ердоганом

Цей тиждень – насичений для міжнародних контактів. Після візиту до Болгарії, де Зеленський зробив низку важливих заяв, український лідер вирушив до чеської столиці. Окрім того, повідомляють, що вже завтра (у п'ятницю, 7 червня) український лідер зустрінеться з турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Очікують, що Зеленський завітає до Стамбула.

Однією з пріоритетних тем стане продовження зернової угоди. Якщо вона буде зупинена, це призведе до суттєвих зростань цін на продукти у світі.