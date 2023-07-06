Президент України під час пресконференції з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ різко зазначив, що така причина не є достатньо обґрунтованою. Він наголосив, що зброї будь-якої європейської країни, зокрема Болгарії, не вистачить, щоб протидіяти Росії, передає 24 Канал.

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Зеленський різко висловився щодо причини непідтримки

Під час свого візиту до Болгарії Зеленський також зустрівся з президентом країни Руменом Радєвим. Під час цієї зустрічі українському очільнику назвали причину, через яку країна не підтримує нашу державу у військовому плані.

Він, як головнокомандувач, не може дійсно допустити, щоби було зменшення зброї у його армії. І тому, це причина непідтримки нас,

– підкреслив Зеленський.

На таку причину президент України різко відповів, що якщо українська армія ляже, а Росія піде далі, то в болгарської армії не вистачить зброї, щоб протистояти цій загрозі. За словами Зеленського цієї зброї у Росії буде в пʼять разів більше.

Зеленський різко відповів про причину непідтримки нашої країни Болгарією / Відео з телеграм-каналу "Факти ICTV"

"Я не принижую армію Болгарії, я просто кажу (що зброї не вистачить для протистояння – 24 Канал). Росія –нащадок всієї тієї артилерії, снарядів, старих танків тощо, зі всього Радянського Союзу. І тому це складно просто боротися з цими запасами. ", – розповів глава держави.

Зеленський також зазначив, що деякі держави, такі як країни Балтії чи Польща почали надавати всю наявну допомогу, бо розуміють, що в самих них цієї зброї не вистачить для боротьби проти країни-агресорки. Президент України також різко відповів щодо кількості снарядів, яку нам надала Болгарія.

Тому ця логіка не працює. Ми говоримо про цифри цієї допомоги і я радий тому, що ми беремо, але нам це на 5 днів (кількості снарядів, яку надала Болгарія – 24 Канал). Розумієте, що це за війна, що це за апетит,

– зауважив він.

Наостанок він наголосив, що наша армія воює, бо хоче відновити мирне та спокійне життя. Саме тому українці і просять про допомогу весь світ.

Зеленський здійснив візит у Болгарію