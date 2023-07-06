Президент Украины во время пресс-конференции с представителями болгарских политических кругов, общественности и СМИ резко отметил, что такая причина недостаточно обоснована. Он подчеркнул, что оружия любой европейской страны, в частности Болгарии, не хватит, чтобы противодействовать России, передает 24 Канал.

Смотрите также Украина уничтожила наиболее боеспособную часть армии России, – Зеленский

Зеленский резко высказался по поводу причины неподдержки

Во время визита в Болгарию Зеленский также встретился с президентом страны Руменом Радевым. Во время этой встречи украинскому главе назвали причину, по которой страна не поддерживает наше государство в военном плане.

Он как главнокомандующий не может действительно допустить, чтобы было уменьшение оружия в его армии. И потому это причина неподдержки нас,

– подчеркнул Зеленский.

По этой причине президент Украины резко ответил, что если украинская армия ляжет, а Россия пойдет дальше, то у болгарской армии не хватит оружия, чтобы противостоять этой угрозе. По словам Зеленского, этого оружия у России будет в пять раз больше.

Зеленский резко ответил о причине неподдержки нашей страны Болгарией / Видео из телеграм-канала "Факты ICTV"

"Я не унижаю армию Болгарии, я просто говорю (что оружия не хватит для противостояния – 24 Канал). Россия – потомок всей той артиллерии, снарядов, старых танков и т.п., со всего Советского Союза. И потому это сложно просто бороться с этими запасами. ", – рассказал глава государства.

Зеленский также отметил, что некоторые государства, такие как страны Балтии или Польша, начали оказывать всю имеющуюся помощь, потому что понимают, что у самих них этого оружия не хватит для борьбы против страны-агрессорки. Президент Украины также резко ответил на количество снарядов, которое нам предоставила Болгария.

Потому эта логика не работает. Мы говорим о цифрах этой помощи, и я рад тому, что мы берем, но нам это на 5 дней (количества снарядов, предоставленных Болгарией – 24 Канал). Понимаете, что это за война, что это за аппетит,

– заметил он.

Напоследок он подчеркнул, что наша армия воюет, потому что хочет восстановить мирную и спокойную жизнь. Именно поэтому украинцы просят о помощи весь мир.

Зеленский совершил визит в Болгарию