Президент во время встречи с представителями болгарских политических кругов, общественности и 3МИ заявил, что украинские герои освободили около 1900 населенных пунктов. В то же время, украинский лидер подчеркнул: впереди придется пройти очень и очень непростой путь к освобождению всех территорий, информирует 24 Канал.

Обратите внимание После мятежа Пригожина, мы его не видим – Зеленский о том, куда девался Путин

Мы отразили российские атаки на наши северные регионы. Столицу Украины. Мы освободили значительные территории Востока и Юга. Мы приступили к созданию мощного воздушного щита, который может стать основой общеевропейского щита. Мы уничтожили в боях всю самую боеспособную часть российской армии,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что теперь Владимир Путин, чтобы получить оружие, должен унижаться перед такими режимами, как в Иране. Россия, которая претендовала быть второй в мире, ищет помощи у изгнанников.

Зеленский подчеркнул: глава России так слаб, что не может защитить даже российские области от своих боевиков. Если однажды кто-то наподобие Пригожина или Кадырова пройдет маршем в Кремль, не стоит удивляться: все остатки российских боеспособных сил – на оккупированных территориях Украины. У тех, кто должен гарантировать безопасность России, нет мотивации сражаться за слабого царя.

Детали о визите Зеленского в Болгарию

Владимир Зеленский 6 июля прибыл в Болгарию. Украинский лидер подчеркнул, что приоритетом визита является оборонная поддержка и евроатлантическая интеграция Украины. Также темами визита были предстоящий саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация Формулы мира.