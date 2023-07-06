Президент планирует провести обстоятельные переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, а также встретиться с президентом Руменом Радевым.
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Зеленский встретится с премьером и президентом Болгарии
Кроме того, Зеленский планирует встретиться с болгарскими чиновниками, парламентариями, политиками, журналистами. Также президент сообщил цель поездки в Болгарию.
Оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация формулы мира,
– отметил Зеленский.
О том, что Зеленский должен посетить Болгарию, стало известно еще 4 июля. В то же время в Болгарии извинились из-за того, что произошла утечка информации о поездке украинского президента.
Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что сожалеет об утечке информации о визите Зеленского. Соответствующую информацию содержали в тайне из соображений безопасности. В то же время Тагарев 5 июля подтвердил визит лидера Украины.
Какая у Болгарии позиция относительно войны России против Украины
- С начала полномасштабного вторжения Болгария оказывает Украине гуманитарную помощь. В то же время о военной помощи болгарского правительства было очень мало информации. В частности, в СМИ была информация, что Болгария помогает украинской армии с ремонтом техники, а также предположительно передала оружия на 1 миллиард долларов.
- В конце 2022 года парламент Болгарии окончательно принял решение о поставках оружия Украине. Болгария решила официально помочь Украине со стрелковым оружием и боеприпасами. Отметим, что на фоне дефицита боеприпасов помощь снарядам не менее важна, чем передача бронетехники.
- Так, в СМИ появилась информация, что Болгария планирует возобновить производство советских 122-миллиметровых артиллерийских боеприпасов для ВСУ.
- Недавно Комитет по внешней политике парламента Болгарии одобрил проект декларации о поддержке вступления Украины в НАТО.