Президент планирует провести обстоятельные переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, а также встретиться с президентом Руменом Радевым.

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Зеленский встретится с премьером и президентом Болгарии

Кроме того, Зеленский планирует встретиться с болгарскими чиновниками, парламентариями, политиками, журналистами. Также президент сообщил цель поездки в Болгарию.

Оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация формулы мира,

– отметил Зеленский.

О том, что Зеленский должен посетить Болгарию, стало известно еще 4 июля. В то же время в Болгарии извинились из-за того, что произошла утечка информации о поездке украинского президента.

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что сожалеет об утечке информации о визите Зеленского. Соответствующую информацию содержали в тайне из соображений безопасности. В то же время Тагарев 5 июля подтвердил визит лидера Украины.

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