Президенты в ходе беседы обсудили военную помощь в нашей стране. Кроме этого, Зеленский предупредил Макрона о подготовке россиянами предполагаемого теракта на Запорожской АЭС.
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Зеленский побеседовал с Макроном
Президент Украины отметил, что обсудил со своим французским коллегой выполнения предыдущих оборонных договоренностей, а также достигли новых. Кроме того, глава государства поблагодарил Макрона за большую партию бронированных машин, в том числе санитарно-эвакуационный транспорт, дополнительные легкие танки и ПВО.
Как всегда, полезный и результативный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном,
– резюмировал украинский руководитель.
Президенты также обсудили ситуацию в России и ее положении на поле боя. Зеленский подчеркнул, что после мятежа Пригожина у страны-агрессора закрывается окно возможностей, а у нас наоборот – открывается.
Зеленский поговорил по телефону с Макроном / Фото с телеграм-канала Владимира Зеленского
"Нужно действовать решительно – и военно, и политически. Поэтому очень важно, чтобы саммит в Вильнюсе был результативным", – рассказал президент.
К тому же Зеленский предупредил Макрона о подготовке оккупационных войск опасных провокаций на Запорожской АЭС. Главы государств договорились держать ситуацию на контроле вместе с МАГАТЭ.
Ранее Макрон назвал причину, по которой не звонит Путину
- Эммануэль Макрон высказался, почему вдруг прекратил звонить Путину по телефону. По его словам, сейчас у него нет такой необходимости.
- Несмотря на это, он подчеркнул, что не откажется от разговора с Путиным, если тот наберет его сам. Макрон подчеркнул, что он и Франция всегда открыты для диалога.
- Более того, Макрон даже выдвинул 2 условия, после выполнения которых он сможет возобновить диалог с Путиным. Это прекращение войны и возвращение к международному праву. Кроме того, президент Франции надеется, что переговоры Украины с Россией пройдут на условиях Киева.