По предварительным данным эти предметы были размещены на двух энергоблоках станции. Военные подчеркнули, что это очередная провокация противника.

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Россияне, вероятно, готовят провокацию на ЗАЭС

В ВСУ 4 июля официально сообщили, что оккупанты в ближайшее время могут совершить провокации на территории Запорожской атомной электростанции, которую они содержат с 4 марта 2022 года. Там подчеркнули, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, подобные взрывным устройствам.

Их подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины,

– подчеркнули военные.

Генштаб также отметил, что в связи с этим Россия запустила масштабную пропагандистскую кампанию в своих социальных сетях. Несмотря на это, наши военные подчеркнули, что не нарушают нормы международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать при любых условиях.

В заключение там отметили, что ни одна провокация врага не пройдет бесследно.

В "Атеше" также сообщили о подготовке россиян к провокации

Партизаны из движения "Атеш" также рассказали, что, очевидно, россияне действительно готовят провокацию. В частности, в оккупированном Энергодаре и Мариуполе постоянно ездят мобильные радиационные лаборатории, переданные захватчикам из Воронежской области страны-агрессорки.



В Энергодаре и Мариуполе заметили мобильные радиационные лаборатории / Фото "Атеша"

Кроме того, они напомнили, что российские власти приказали вывести свой персонал со станции до 5 июля.

Также партизаны отметили, что в последние дни Кремль начал массированную кампанию по обвинению Украины в подготовке провокации к ЗАЭС. Пропагандистские СМИ утверждают, что уже 5 июля 2023 Украина как будто подорвет станцию.

"Важно помнить аксиому – если Россия чем-то обвиняет Украину, то она сама это планирует сделать", – сказали в "Атеше".

Несмотря на это, партизаны заверили, что они не оставляют надежд на то, что Россия откажется от "безумия" с провокацией на оккупированной атомной станции.

Как отреагировали на подготовку к провокации на ЗАЭС в украинских властях