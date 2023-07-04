По предварительным данным эти предметы были размещены на двух энергоблоках станции. Военные подчеркнули, что это очередная провокация противника.
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Россияне, вероятно, готовят провокацию на ЗАЭС
В ВСУ 4 июля официально сообщили, что оккупанты в ближайшее время могут совершить провокации на территории Запорожской атомной электростанции, которую они содержат с 4 марта 2022 года. Там подчеркнули, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, подобные взрывным устройствам.
Их подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины,
– подчеркнули военные.
Генштаб также отметил, что в связи с этим Россия запустила масштабную пропагандистскую кампанию в своих социальных сетях. Несмотря на это, наши военные подчеркнули, что не нарушают нормы международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать при любых условиях.
В заключение там отметили, что ни одна провокация врага не пройдет бесследно.
В "Атеше" также сообщили о подготовке россиян к провокации
Партизаны из движения "Атеш" также рассказали, что, очевидно, россияне действительно готовят провокацию. В частности, в оккупированном Энергодаре и Мариуполе постоянно ездят мобильные радиационные лаборатории, переданные захватчикам из Воронежской области страны-агрессорки.
В Энергодаре и Мариуполе заметили мобильные радиационные лаборатории / Фото "Атеша"
Кроме того, они напомнили, что российские власти приказали вывести свой персонал со станции до 5 июля.
Также партизаны отметили, что в последние дни Кремль начал массированную кампанию по обвинению Украины в подготовке провокации к ЗАЭС. Пропагандистские СМИ утверждают, что уже 5 июля 2023 Украина как будто подорвет станцию.
"Важно помнить аксиому – если Россия чем-то обвиняет Украину, то она сама это планирует сделать", – сказали в "Атеше".
Несмотря на это, партизаны заверили, что они не оставляют надежд на то, что Россия откажется от "безумия" с провокацией на оккупированной атомной станции.
Как отреагировали на подготовку к провокации на ЗАЭС в украинских властях
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов 4 июля прокомментировал нарративы россиян относительно якобы подготовки к подрыву украинцами ЗАЭС. Он отметил, что такие заявления являются лишь примером циничного и лживого ИПСО.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк оценил угрозу подрыва россиянами ЗАЭС, как 50 на 50. Он подчеркнул, что наибольшим сдерживающим фактором против россиян сейчас санкции против "Росатома".
- Также советница по вопросам коммуникаций Руководителя ОП Дария Заривна подчеркнула, что российская ИПСО о якобы обстреле украинскими защитниками Запорожской АЭС является традиционной тактикой преступников. По ее словам, такое же они делали, когда хотели взорвать Каховскую ГЭС.