Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – в эфире телемарафон оценил угрозу как 50 на 50, сообщает 24 Канал. Россиянам нечем похвастаться на поле боя, поэтому они используют террористические методы ведения войны. В то же время, граждане страны-террористки боятся возможных последствий теракта на ЗАЭС.

Обратите внимание Ночью ЗАЭС потеряла питание по основной высоковольтной линии.

Пятьдесят уже пятьдесят. Почему? Потому что, с одной стороны, они (оккупанты – 24 Канал) понимают: мир смотрит внимательно. И они понимают последствия юридического характера, в частности, для "Росатома" – они будут однозначно, если что-то Россия захочет сделать,

– подчеркнул Подоляк.

Что говорят в разведке

Андрей Юсов – представитель Главного управления разведки – отреагировал на угрозу того, что Россия может взорвать ЗАЭС в ночь на 5 июля.. Ранее российские пропагандисты начали вбрасывать в информационное пространство лживые заявления, что в то время Украина вроде бы собирается атаковать станцию беспилотниками.

Юсов подчеркнул, что заявления России – примитивная и лживая ИПСО. Украина постоянно показывает миру факты того, что страна-террористка может готовить теракт, и российские оккупанты пытаются противодействовать этому.

Пока существенных изменений на ЗАЭС не зафиксировали. В то же время, станция остается заминированной, и есть риск, "что государство-террорист может пойти на эскалацию ситуации и завершить подготовку к теракту".