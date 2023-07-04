Запорожская атомная электростанция в 01:21 потеряла питание по основной внешней линии электропередачи, напряжению 750 кВ.

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ЗАЭС переключили на единственную доступную резервную линию

После этого ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ. Она была отремонтирована и снова подключена к станции только 1 июля, а повреждена – еще четыре месяца назад.

В Энергоатоме не уточнили, почему именно Запорожская АЭС потеряла питание по основной высоковольтной линии. Важно отметить, что Россия, которая оккупировала ЗАЭС, несет полную ответственность за все, что происходит на атомной станции.

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Отметим, что питание атомной станции является критическим для обеспечения ее бесперебойной работы. Основная функция питания атомной станции заключается в том, чтобы обеспечить нужное количество электрической энергии для питания всех электрических систем на станции, таких как насосы, вентиляторы, компрессоры и другие устройства.

Эта электроэнергия необходима для обеспечения работы систем охлаждения, систем управления и безопасности, систем управления и автоматизации, освещения, транспортировки топлива и других важных функций на станции.

ЗАЭС впервые за 4 месяца подключили к резервной линии

Накануне вечером МАГАТЭ информировала, что ЗАЭС впервые за четыре месяца подключили к единственной доступной резервной линии электропередач. В МАГАТЭ заявили, что ситуация на станции остается "чрезвычайно хрупкой".

В частности, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что ситуация с энергоснабжением на площадке остается чрезвычайно хрупкой во время войны и не является устойчивой.

По словам Гросси, несмотря на то, что повторное подключение резервной линии электропередач является положительным, ситуация с внешним электроснабжением станции остается очень уязвимой, что подчеркивает ненадежную ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на площадке.