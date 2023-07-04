Запорізька атомна електростанція о 01:21 втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі, напругою 750 кВ.

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ЗАЕС переключили на єдину доступну резервну лінію

Після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ. Вона була відремонтована і знову підключена до станції лише 1 липня, а пошкоджена – ще чотири місяці тому.

В Енергоатомі не уточнили, чому саме Запорізька АЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії. Важливо зазначити, що Росія, яка окупувала ЗАЕС, несе повну відповідальність за все, що відбувається на атомній станції.

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Зазначимо, що живлення атомної станції є критичним для забезпечення її безперебійної роботи. Основна функція живлення атомної станції полягає в тому, щоб забезпечити потрібну кількість електричної енергії для живлення усіх електричних систем у станції, таких як помпи, вентилятори, компресори та інші пристрої.

Ця електроенергія необхідна для забезпечення роботи систем охолодження, систем керування та безпеки, систем управління та автоматизації, освітлення, транспортування палива та інших важливих функцій у станції.

ЗАЕС вперше за 4 місяці під'єднали до резервної лінії

Напередодні ввечері МАГАТЕ інформувала, що ЗАЕС вперше за чотири місяці під'єднали до єдиної доступної резервної лінії електропередач. У МАГАТЕ заявили, що ситуація на станції залишається "надзвичайно крихкою".

Зокрема, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сказав, що ситуація з енергопостачанням на майданчику залишається надзвичайно крихкою під час війни та не є стійкою.

За словами Гроссі, попри те, що повторне підключення резервної лінії електропередач є позитивним, ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що підкреслює ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику.

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