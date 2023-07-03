Про це повідомили в МАГАТЕ 3 липня наголошуючи, що ситуація залишається "надзвичайно крихкою".
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Ситуація "крихка"
Запорізьку атомну електростанцію було знову під'єднано до єдиної доступної резервної лінії електропередач через 4 місяці після її втрати, але ситуація з енергопостачанням на майданчику залишається надзвичайно крихкою під час війни та не є стійкою,
– зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Підключення ЗАЕС до лінії 330 кВ є важливим кроком, оскільки останні місяці ЗАЕС покладалася на єдину магістральну лінію 750 кВ для зовнішньої електроенергії. Вона потрібна для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки. До початку війни, в лютому 2022 року, в ньому було чотири лінії 750 кВ.
Попри те, що повторне підключення резервної лінії електропередач є позитивним, ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що підкреслює ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику,
– додав Гроссі.
Коротко про ситуацію на ЗАЕС
- Ще 1 березня 2023 року було пошкоджено резервну лінію електропередач 330 кВ на правому березі Дніпра. А 9 березня внаслідок російських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв'язку.
- ЗАЕС сім разів втрачала електропостачання за межами майданчика, що змушує її тимчасово використовувати аварійні дизель-генератори для отримання електроенергії.
- Щодо загрози радіаційної аварії на ЗАЕС, то ситуація загрозлива. Голова ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що окупанти замінували ставок-охолоджувач на станції.
- За останніми даними розвідки, окупанти поступово покидають територію Запорізької атомної станції.