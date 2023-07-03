Зараз в окупованому Енергодарі перебуває близько 5 – 6 тисяч працівників ЗАЕС. Усі вони є заручниками російських терористів. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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Запорізьку АЕС покинув персонал і колаборанти

За словами Орлова, близько сотні працівників "Росатома", а також частина колаборантів, які уклали контракти із російською компанією, покинули Запорізьку АЕС. До того ж вони виїхали з Енергодара.

Працівникам ЗАЕС, які там залишились, окупаційна влада не дозволяє залишати межі міста, але й на роботу ходити їм не дають, бо тим, хто не уклав контракт із "Росатомом", заблокували перепустки.

Те, що вони зробили з Каховською ГЕС, досить суттєво вплинуло на настрої тих фахівців, які ще залишаються в місті Енергодар. Вони розуміють, що ворог буде здатен на будь-який крок і розміщення вантажівок із вибухівкою свідчить про те, що окупанти готуються до будь-яких сценаріїв,

– розповів міський голова.

Мер зазначив, що вибухівку на ЗАЕС терористи завезли майже рік тому. Було заміновано периметр станції, все узбережжя Каховського водосховища.

Орлов додав, що ворожі військові зараз не дуже активно пересуваються містом. Однак посилення обшуків може свідчити про підготовку окупантів до чергового "жесту доброї волі".

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