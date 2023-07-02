Окупанти вперше з часу окупації випробували систему оповіщень на Запорізькій АЕС. Це може бути лише провокацією, однак впевненості у цьому немає. Про це 24 Каналу розповів Аскад Ашурбеков – депутат Запорізької обласної ради.
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Що відбувається на ЗАЕС
Ситуація на Запорізькій АЕС доволі напружена. Зараз там, ймовірно, відбувається ротація працівників станції або ж їхня евакуація. На жаль, сьогодні немає чіткої інформації про те, чи вони готуються до теракту.
Проте є сигнали, як от ротація співробітників. Вчора (1 липня – 24 Канал) вони імітували проведення підготовчих дій на випадок катастрофи. Перевіряли систему оповіщення, чого не було за весь період окупації. Є багато сигналів, які показують, що ситуація може дійти до критичного рівня,
– наголосив Аскад Ашурбеков.
З українського боку в Запорізькій області вже провели відповідні навчання з профільними службами: ДСНС, поліцією, а також обласною адміністрацією та муніципальною владою Запоріжжя. Там напрацьовувались логістичні маршрути, план евакуації, перевірка укриттів.
"Вся відповідна робота проводиться з урахуванням найгіршого сценарію, який може відбутися", – зауважив депутат.
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Які настрої у місцевих
Нагнітання ситуації довкола можливої катастрофи на ЗАЕС має психологічно тисне на людей. Проте на підконтрольній території Запорізької області, зокрема в самому Запоріжжі не спостерігаються панічні настрої. Масово люди не виїжджають.
А дії влади щодо відпрацювань наслідків від можливого підриву дуже заспокоїли людей.
Було декілька днів "вікно" після звернення президента (щодо підготовки теракту – 24 Канал) до підготовки навчань було більше напруження, зокрема в соцмережах. Люди чекали на дії влади, щоб їм показали, що ситуація контрольована за будь-якого сценарію,
– зауважив Ашурбеков.
Місцеві хоч і готуються до різних варіантів розвитку подій, але продовжують працювати та жити.
Росіяни можуть готувати теракт на ЗАЕС: що відомо
- Росія використовує шантаж щодо підриву Запорізької АЕС для можливого сценарію замороження війни. Однак вони, найімовірніше, не спричинить радіаційного інциденту на ЗАЕС. Все тому, що Кремль не зможе контролювати наслідки, що погіршить або й унеможливить дії Росії на окупованих частинах Півдня.
- Володимир Зеленський повідомив, що росіяни зможуть підірвати ЗАЕС дистанційно, як це було на Каховській ГЕС. Тобто це збільшує ризики навіть під час деокупації станції. Президент додав, що згідно з даними ГУР, наразі на станції закладена вибухівка. Крім того, там перебувають 5 тисяч військових із важким озброєнням.
- Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що якщо окупанти таки скоять теракт – це прирівнюватимуть до використання ядерної зброї. Водночас Данілов підкреслив, що Україна робить все для того, аби запобігти катастрофі на ЗАЕС.