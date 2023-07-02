Оккупанты впервые со времени оккупации опробовали систему оповещений на Запорожской АЭС. Это может быть только провокацией, но уверенности в этом нет. Об этом 24 Каналу рассказал Аскад Ашурбеков – депутат Запорожского областного совета.
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Что происходит на ЗАЭС
Ситуация на Запорожской АЭС достаточно напряженная. Сейчас там, вероятно, происходит ротация работников станции или их эвакуация. К сожалению, сегодня нет четкой информации о том, готовятся ли они к теракту.
Однако есть сигналы, как ротация сотрудников. Вчера (1 июля – 24 Канал) они имитировали проведение подготовительных действий на случай крушения. Проверяли систему оповещения, чего не было за весь период оккупации. Есть много сигналов, которые показывают, что ситуация может дойти до критического уровня.
– подчеркнул Аскад Ашурбеков.
С украинской стороны в Запорожской области уже провели соответствующие учения с профильными службами: ГСЧС, полицией, а также областной администрацией и муниципальными властями Запорожья. Там нарабатывались логистические маршруты, план эвакуации, проверка укрытий.
"Вся соответствующая работа проводится с учетом худшего сценария, который может состояться", – отметил депутат.
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Какие настроения у местных
Нагнетание ситуации вокруг возможной катастрофы на ЗАЭС должно психологически давить на людей. Однако на подконтрольной территории Запорожской области, в частности, в самом Запорожье не наблюдаются панические настроения. Массово люди не уезжают.
А действия власти по отработке последствий от возможного подрыва очень успокоили людей.
Было несколько дней "окно" после обращения президента (относительно подготовки теракта – 24 Канал) к подготовке учений было больше напряжения, в том числе в соцсетях. Люди ждали действия власти, чтобы им показали, что ситуация контролируемая при любом сценарии,
– заметил Ашурбеков.
Местные хотя и готовятся к разным вариантам развития событий, но продолжают работать и жить.
Россияне могут готовить теракт на ЗАЭС: что известно
- Россия использует шантаж по подрыву Запорожской АЭС для возможного сценария заморозки войны. Однако они, скорее всего, не повлекут радиационный инцидент на ЗАЭС. Все потому, что Кремль не сможет контролировать последствия, что ухудшит или исключит возможность России на оккупированных частях Юга.
- Владимир Зеленский сообщил, что россияне смогут взорвать ЗАЭС дистанционно, как это было на Каховской ГЭС. То есть это увеличивает риск даже во время деоккупации станции. Президент добавил, что согласно данным ГУР, в настоящее время на станции заложена взрывчатка. Кроме того, там находятся 5 тысяч военных с тяжелым вооружением.
- В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что если оккупанты таки совершат теракт – это будут приравниваться к использованию ядерного оружия. В то же время Данилов подчеркнул, что Украина делает все для того, чтобы предотвратить катастрофу на ЗАЭС.