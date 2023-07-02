Аналитики американского Института изучения войны уже объясняли, что Россия использует угрозу подрыва ЗАЭС, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. Также президент Украины объяснял, что Кремль может дистанционно взорвать станцию.

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Что говорят в ISW об угрозах на ЗАЭС

ISW продолжает оценивать, что Россия вряд ли повлечет за собой радиационный инцидент на ЗАЭС, поскольку Кремль не сможет контролировать последствия инцидента, что ухудшит способность России действовать и управлять на оккупированном юге Украины,

– отметили аналитики.

Они также объяснили, что в настоящее время последствия российского радиологического инцидента перевешивают любую выгоду для российских сил.

Однако Кремль продолжает использовать угрозу радиационного инцидента для:

сдерживание контрнаступательных действий Украины;

ухудшение военной поддержки Запада для Украины.

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Что аналитики говорят об угрозе теракта на ЗАЭС

25 июня украинская разведка заявила, что российские захватчики заминировали на Запорожской АЭС четыре из шести энергоблоков. Глава Главного управления разведки Украины пояснил, что ситуация еще не была столь серьезной, как сейчас.

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что Россия не сможет контролировать последствия взрыва ЗАЭС. Именно поэтому "радиологический инцидент" может усугубить способность Кремля закрепиться на Юге, ведь его территории будут непригодны для жизни.

Кроме того, враги могут:

сбросить облученную воду из ЗАЭС в Каховское водохранилище, чтобы помешать потенциальному переходу через него украинских судов;

устроить искусственную "аварию", чтобы вызвать меньший радиологический радиус и сосредоточиться на предотвращении продвижения наших защитников возле ЗАЭС.

Однако в ISW напоминают, что ни один из этих случаев не даст большей военной выгоды Путину.