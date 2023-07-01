Начнем с того, что в ГУР МО сообщили 30 июня о том, что русский контингент на ЗАЭС постепенно покидает станцию. В оккупированный Крым выехали также три сотрудника "Росатома", которые руководили объектом. Но весь этот "жест доброй воли" может быть предвестником жуткой катастрофы.

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ЗАЭС могут взорвать

В ГУР сообщили, что украинские сотрудники ЗАЭС, которым пришлось подписать контракт с "Росатомом", получили инструкции. Их обязали до 5 июля покинуть станцию. Кроме того, они должны винить Украину в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Но и это еще не все, ведь россияне ослабили патрулирование как вокруг станции, так и в Энергодаре.

В Институте по изучению войны считают, что оккупанты, "по-прежнему, маловероятно, что повлекут за собой умышленную "аварию" на ЗАЭС". В то же время существует вероятность, что Россия продолжит использовать нарративы об угрозе умышленного радиологического инцидента. Она преследует сразу две цели:

сдерживать контрнаступление ВСУ;

сдерживать западную поддержку Украины перед саммитом НАТО.

Составители отчета отметили, что раньше оценивали риски. Они отметили, что Россия не сможет контролировать последствия взрыва ЗАЭС. И что "радиологический инцидент" может усугубить способность страны-агрессорки закрепиться на Юге, ведь его территории будут непригодны для жизни.

Не исключают в Институте, что российские войска могут совершить другие возможные радиологические технические инциденты. К примеру, сбросить облученную воду из ЗАЭС в Каховское водохранилище. Это помешало бы потенциальному переходу через него украинских судов.

Следует понимать, что враг может устроить искусственную аварию. Она приведет к меньшему радиологическому радиусу и сосредоточится на предотвращении продвижения наших защитников возле ЗАЭС.

В то же время в Институте подчеркивают, что ни один из сценариев не даст большей военной выгоды России. В этом случае последствия будут более катастрофическими.

Заявления России "абсурдны"

Что же касается "выгоды для Украины", на которой подчеркивают пропагандисты, то она отсутствует. Составители отчета подчеркнули, что подобные заявления абсолютно неправдоподобны. В Институте отмечают, что взрыв на ЗАЭС станет причиной облучения земель и людей. И что это точно не то, к чему стремится наше государство, освобождая свои территории.

В отчете проехались по "абсурдных спекуляциях Захаровой". Отмечали, что это типовые информационные операции Кремля. В то же время отмечают, что в значительной степени риторика ядерного шантажа России направлена на западную аудиторию. И что она может преследовать цель принятия решений Западом в отношении нашего государства накануне саммита НАТО, который состоится 11 июля в Вильнюсе.