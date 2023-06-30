Об этом заявила в своем телеграмм-канале директор департамента информации МИД России Мария Захарова, пишет 24 Канал.

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Абсурдное обвинение России

Подготовка к теракту представительнице страны-оккупантки померещилась в том, что в Украине начались учения на случай аварии на ЗАЭС. А также в том, что в Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации.

Хотя такие меры, заметим, вполне логичны, ведь после подрыва Каховской ГЭС вполне вероятно, что россиянам "станет мозгов" перейти от шантажа к настоящему терроризму и на ЗАЭС. Однако страна-террористка традиционно перед вероятным совершением нового преступления начала орать и винить во всем наше государство.

После описания "ужасных" приготовлений Украины, Захарова заявила: "Киевские власти готовятся совершить очередной теракт!".

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Страна-террористка уверяет, что не хочет ничего взрывать

Заметим, что накануне 29 июня Россия инициировала заседание Совета Безопасности ООН. Кроме того, что представители страны-агрессорки начали выражать свое недовольство поставкой Украине оружия, они начали разбрасываться пустыми обещаниями по Запорожской АЭС.

Сегодня мы распространили в качестве документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН письмо, которое еще раз подтверждает на фоне инсинуаций представителей киевского режима, что намерений подорвать находящуюся под нашим контролем эту станцию у нас нет,

– сказал постоянный представитель России Василий Небензя.

Также он цинично попросил международное сообщество и, в частности, генсека ООН "повлиять на Киев, чтобы он воздержался от провокаций на ЗАЭС".