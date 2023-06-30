Собственно, представители страны-агрессорки начали выражать свое недовольство о поставке оружия Украине. Заместитель Генерального секретаря по вопросам разоружения Исуми Накамицу в очередной раз указала Москве, что она сама получает вооружение из-за границы.
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Россияне снова раскинулись пустыми обещаниями
Постоянный представитель России Василий Небензи распространил в Совбезе ООН письмо, что Россия якобы не планирует взрывать Запорожскую АЭС.
Сегодня мы распространили в качестве документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН письмо, которое еще раз подтверждает на фоне инсинуаций представителей киевского режима, что намерений подорвать находящуюся под нашим контролем эту станцию у нас нет,
– сказал Небензи.
Кроме того, он попросил генсека ООН и международное сообщество "повлиять на Киев, чтобы он воздержался от провокаций на ЗАЭС". Собственно, этими заявлениями Россия еще раз подтвердила свою циничность.
Страна-агрессорка неоднократно доказывала, что ее обещания ничего не означают. Это произошло и в 2014-м, когда Путин обещал не аннексировать Крым и в 2022-м, когда кремлевский диктатор обещал не нападать на Украину.
Поэтому очередное обещание России об отсутствии плана подрыва ЗАЭС тоже можно расценивать как пустое место.
Что известно о подготовке теракта на ЗАЭС
- В июне Россия продемонстрировала, что способна повлечь за собой экологическую катастрофу, взорвав Каховскую ГЭС. Военная цель окупантов состояла в том, чтобы помешать контрнаступлению Украины.
- Теперь же Кремль готовится к провокациям на Запорожской АЭС или "Крымском титане". В планах Москвы любой ценой заморозить войну в Украине на фоне продвижения украинских войск на передовой.
- Недавно глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что россияне дополнительно заменяли ЗАЭС. По его словам, был заминирован охладитель, выведение из строя которого может повлечь за собой значительные проблемы.
- После этого президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.
- На фоне угрозы российского теракта на Запорожской АЭС готовятся к ликвидации потенциальных последствий катастрофы. Для этого в Украине уже развернули соответствующие штабы.
Как действовать в случае радиационной аварии / Инфографика 24 Канала