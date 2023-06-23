Новое заседание состоялось 23 июня в Нью-Йорке, трансляция которой опубликована в сети. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сделал ряд важных заявлений, сообщает 24 Канал.

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Угроза ядерного террора

Кислица в своем выступлении подчеркнул, что подготовка Россией сценария по теракту на Запорожской АЭС вызывает тревогу. Он подчеркнул, что подрыв Каховской ГЭС дал четко понять, что оккупанты не пренебрегают тактикой выжженной земли в ответ на проигрыши на поле боя. Поэтому постпред Украины при ООН призвал международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы предотвратить очередной акт терроризма со стороны страны-агрессора.

Кроме того, Кислица также подчеркнул, что Украина ожидает объективной оценки ситуации на Запорожской АЭС от гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гроси.

Только решительные и адекватные шаги, направленные на ослабление возможностей Москвы наносить ущерб на региональном и глобальном уровнях, будут способствовать разрешению кризиса, созданного Россией. Варианты умиротворения, такие как территориальные уступки России и временная заморозка конфликта, будут служить лишь минами замедленного действия, детонатор которых находится в руках Кремля,

– подчеркнул Кислица.

Постпред также подчеркнул, что Россия сама не верит в собственные фортификационные сооружения и силу своих войск, поэтому прибегает к ядерному шантажу. Такими действиями захватчики стремятся запугать международное сообщество.

Более того, кроме угроз подорвать Запорожскую АЭС, Россия начала передавать Беларуси тактическое ядерное оружие. Это свидетельствует также об "империалистических амбициях" Путина.

Вместе с тем, украинские защитники продолжают мужественно давать отпор врагу, проводят успешные наступательные операции и освобождают территории от рук оккупантов.

"Украина освободит все свои территории, и это займет столько времени, сколько необходимо, потому что мы ценим жизнь наших военных и гражданских лиц и не применяем стратегию массированных атак и полного разрушения гражданской инфраструктуры", – заявил Кислица.

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