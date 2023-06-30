Власне, представники країни-агресорки почали висловлювати своє невдоволення щодо постачання зброї Україні. Заступниця Генерального секретаря з питань роззброєння Ісумі Накаміцу вкотре вказала Москві, що вона сама отримує озброєння з-за кордону.

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Росіяни знову розкинулись порожніми обіцянками

Постійний представник Росії Василь Небензі поширив в Раді безпеки ООН листа, що Росія буцімто не планує підривати Запорізьку АЕС.

Сьогодні ми поширили в якості документа Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН лист, який ще раз підтверджує на фоні інсинуацій представників київського режиму, що намірів підірвати цю станцію, яка перебуває під нашим контролем, у нас нема,

– сказав Небензі.

Крім того, він попросив генсека ООН та міжнародну спільноту "повпливати на Київ, аби той утримався від провокацій на ЗАЕС". Власне, цими заявами Росія вкотре підтвердила свою цинічність.

Країна-агресорка неодноразово доводила, що її обіцянки нічого не означають. Це сталось і у 2014-му, коли Путін обіцяв не анексовувати Крим і у 2022-му, коли кремлівський диктатор обіцяв не нападати на Україну.

Тому, чергову обіцянку Росії про відсутність плану підриву ЗАЕС теж можна розцінювати, як порожнє місце.

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Що відомо про підготовку теракту на ЗАЕС

У червні Росія продемонструвала, що здатна спричинити екологічну катастрофу, підірвавши Каховську ГЕС. Військова ціль окупантів полягала в тому, щоб завадити контрнаступу України.

Тепер же Кремль готується до провокацій на Запорізькій АЕС чи "Кримському титані". У планах Москви за будь-яку ціну заморозити війну в Україні на тлі просування українських військ на передовій.

Нещодавно глава ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. За його словами, був замінований охолоджувач, виведення з ладу якого може спричинити значні проблеми.

Після цього президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готує теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації.

На тлі загрози російського теракту на Запорізькій АЕС в Україні готуються до ліквідації потенційних наслідків катастрофи. Для цього в Україні вже розгорнули відповідні штаби.

Як діяти у випадку радіаційної аварії / Інфографіка 24 Каналу