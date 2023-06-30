Про це заявила у своєму телеграм-каналі директорка департаменту інформації МЗС Росії Марія Захарова, пише 24 Канал.

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Абсурдне звинувачення Росії

Підготовка до теракту представниці країни-окупантки привиділася у тому, що в Україні розпочалися навчання на випадок аварії на ЗАЕС. А також у тому, що "у Києві встановили додаткові пристрої для вимірювання радіації".

Хоча такі заходи, зауважимо, вповні логічні, адже після підриву Каховської ГЕС цілком ймовірно, що росіянам "не забракне мізків" перейти від шантажу до справжнього тероризму й на ЗАЕС. Однак країна-терористка традиційно перед ймовірним вчиненням нового злочину почала горланити та звинувачувати у всьому нашу державу.

Тож після опису "жахливих" приготувань України, Захарова заявила: "Київська влада готується вчинити черговий теракт!".

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Країна-терористка запевняє, що не хоче нічого підривати

Зауважимо, що напередодні, 29 червня, Росія ініціювала засідання Ради Безпеки ООН. Окрім того, що представники країни-агресорки почали висловлювати своє невдоволення щодо постачання Україні зброї, вони почали розкидуватися порожніми обіцянками щодо Запорізької АЕС.

Сьогодні ми поширили в якості документа Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН лист, який ще раз підтверджує на фоні інсинуацій представників київського режиму, що намірів підірвати цю станцію, яка перебуває під нашим контролем, у нас нема,

– сказав постійний представник Росії Василь Небензя.

Також він цинічно попросив міжнародну спільноту та, зокрема, генсека ООН "повпливати на Київ, аби той утримався від провокацій на ЗАЕС".