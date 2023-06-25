Об этом заявил Кирилл Буданов в интервью бретонскому журналу New Statesman. Кроме того, он отметил, что ядерные реакторы без охлаждения могут расплавиться за период от 10 часов до 14 дней.

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Ситуация серьезная как никогда

Буданов подчеркнул, что к аварии на Запорожской АЭС может привести не только заминирование, но и повышение россиянами напряжения на линиях электроснабжения к станции.

План теракта на ЗАЭС был полностью разработан и утвержден. Для ускорения катастрофы они могут использовать технические средства. Никогда ситуация не была столь серьезной, как сейчас,

– подчеркнул Буданов.

Начальник ГУР МО пояснил, что приказ государства-агрессора совершить теракт на Запорожской АЭС может быть вызван поражением российских войск на левобережье Херсонщины. Кроме того, создание зоны ядерного бедствия Россия рассматривает как "предохранитель" дальнейшего продвижения ВСУ.

Вместе с тем, Буданов заявил, что существует риск вызова утечки радиации на Запорожской АЭС как "превентивной меры". Он подчеркнул, что так враг может пытаться остановить украинское контрнаступление и заморозить линию фронта в нынешнем виде.

Россияне могут взорвать охладитель

Буданов ранее предупреждал, что оккупанты могут взорвать охладитель Запорожской АЭС. Он заявил, что россияне разрушили нормальный доступ воды к охладителям, подорвав Каховскую ГЭС.

Кроме того, россияне начали заминировать дополнительно ЗАЭС. Кроме охладителя, враг начал размещать взрывчатку и возле реакторов.

Если они выведут его из строя (охладитель – 24 Канал), то велика вероятность, что будут значительные проблемы,

– подчеркнул начальник ГУР.

Владимир Зеленский ранее также заявлял, что россияне готовят теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации. В срочном обращении 22 июня Президент Украины подчеркнул, что оккупанты уже подготовили все для теракта.

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция в Европе. Поэтому Украина передает все полученные доказательства Европе, США, Бразилии, Индии, арабским странам, ведь этот теракт повлияет на международное сообщество.