На этом, общаясь с испанскими журналистами, отметил Владимир Зеленский. По словам Президента Украины, станцию необходимо будет тщательно проверить, передает 24 Канал.

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МАГАТЭ нужно быть осторожными

Глава государства поблагодарил гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за работу и помощь. В то же время Зеленский отметил, что самостоятельно он не сможет прогнать российских захватчиков со станции. Для этого МАГАТЭ должно помочь мировое сообщество. Но и здесь не всё так просто.

Особого внимания будет заслуживать момент передачи станции. Владимир Зеленский подчеркнул, что на нем работают украинские специалисты. Но руководят ими специалисты с российского "Росатома". Украинские же – находится в российском плену. Президент подчеркнул, что речь идет об удерживании гражданских.

И вы знаете, что дети наших сотрудников, некоторых людей, которые там были, были увезены Россией на свою территорию в автобусах. То есть они на сегодняшний день – живые заложники, чтобы наши сотрудники работали, не передавали информацию, выполняли то, что боевики им говорят,

– подчеркнул Зеленский.

Передача ЗАЭС не отменяет угрозы

По словам главы государства, даже при условии, что все повлияют на Россию и она передаст нам контроль над ЗАЭС, сохраняется опасный момент. Когда станцию будет принимать МАГАТЭ, необходимы силы, средства и люди, которые будут ее проверять.

Потому что мы уверены, что будут передавать с заминированными элементами, чтобы потом у них был такой шанс – мы точно знаем, что рассматривался Россией как один из планов, – чтобы потом, когда станцию передадут нам, дистанционно совершить какой-то подрыв для выброса. Это тоже очень опасно,

– подчеркнул президент.

Он еще раз подчеркнул, что МАГАТЭ нужно будет тщательно изучить станцию во время ее приема. Кроме того, необходимо будет предупредить Россию, что ее преступные планы известны всем.

Заметим, что в Институте по изучению войны предположили, что Россия не просто так использует угрозу подрыва ЗАЭС. Враг делает это для того, чтобы сдержать контрнаступление. В то же время составители отчета полностью раскритиковали абсурдные заявления пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой. Напомним, что она придумала басни о том, что Украина планирует взорвать ЗАЭС.