Из-за новых вбросов российской пропаганды украинцы начали беспокоиться, что оккупанты ночью 5 июля действительно могут взорвать станцию. Кроме того, ходят мысли, что Россия может пойти на такой шаг, ведь практика, к сожалению, показала, что захватчики часто обвиняют Украину в том, что планируют сделать самостоятельно. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эксклюзивном комментарии 24 Каналу объяснил, почему россияне начали вбрасывать новые фейки.

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Повышение градуса ядерного шантажа

В ГУР МО отметили, что новые вбросы российской пропаганды по ситуации на Запорожской АЭС – это примитивная и лживая ИПСО. Информация о том, что Украина может атаковать территорию ЗАЭС беспилотниками, конечно, не соответствует действительности. Юсов подчеркнул, что подобные фейки связаны с несколькими аспектами.

С одной стороны, это ответ на широкую информационную кампанию, которую Украина ведет в мире с освещением преступлений российских оккупантов на территории Запорожской АЭС и других объектов критической инфраструктуры. Кроме того, наша страна постоянно освещает факты, которые могут свидетельствовать о подготовке очередного теракта, вроде уничтожения Каховской ГЭС.

Однако с другой стороны, по словам Юсова, такие информационные кампании и ИПСО действительно могут проводиться как подготовка и информационное прикрытие к подлинным террористическим действиям.

Но пока каких-либо существенных изменений на станции мы не наблюдаем. Впрочем, стоит отметить, что станция продолжает находиться под контролем окупантов. Она незаконно захвачена, ряд объектов на станции заминированы, и так существует риск, что государство-террорист может пойти на эскалацию ситуации и завершить подготовку к теракту. Но речь идет о повышении градуса ядерного шантажа, проведении ИПСО с целью посеять панику в украинском обществе и деморализовать украинских защитников,

– подчеркнул Юсов.

Кроме того, в разведке акцентируют, что Россия действительно вывезла часть персонала "Росатома", работавшего на территории Запорожской АЭС.